Lazio-Atromitos, maxi rissa nel primo tempo: espulsi Castellanos e Mansur

Durante l’amichevole Lazio-Atromitos, pochi minuti prima del ‘30, in campo si è accesa una rissa a causa - come sembrerebbe dalle immagini - di un calcio di Guendouzi ai danni di un calciatore della squadra greca… ma non è finita qui: pochi minuti dopo ad accendere la scintilla è stato un brutto fallo di Masur ai danni di Castellanos.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La prima rissa

Nonostante la partita sia un’amichevole, questo non ha impedito ai giocatori di entrambe le squadre di mettere in scena un’immagine brutta per il mondo del calcio: una maxi rissa.

Al 27’ Guendouzi, dopo aver vinto il primo contrasto, ha reagito in maniera non del tutto serena contro un giocatore dell’Atromitos caduto a terra. In soccorso del giocatore della squadra greca è intervenuto un suo compagno che ha spintonato in maniera plateale il centrocampista francese, il quale ha reagito.

La seconda scintilla

Pochi minuti dopo, al 29’, si è accesa una vera e propria maxi rissa, tanto che l’arbitro ha fatto riprendere il gioco solo al 36’.

In questo caso, la scintilla si è accesa a causa di un fallo subito da Castellanos ed è degenerata fin dentro agli spogliatoi, una volta che Masur e l’attaccante argentino sono stati espulsi. Alla fine è intervenuta anche la polizia che è riuscita, con un po’ di difficoltà, a calmare la situazione.

Le prime immagini

Ecco le prime immagini social della rissa, pubblicate da DAZN e Gianpaolo Calvarese su Instagram: