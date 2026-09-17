Il Ct della Danimarca: "Provstgaard ha un futuro radioso…"

Brian Riemer, commisario tecnico della nazionale danese, ha parlato del difensore della Lazio, Oliver Provstgaard, e del suo miglioramento nel corso della sua esperienza nella Capitale.

Credo che Provstgaard sia un giocatore che meriti un enorme riconoscimento per quanto ha dimostrato nell'ultimo anno. L'ho seguito molto da vicino e devo ammettere che, quando si è trasferito alla Lazio, mi sono chiesto se per lui non fosse un passo troppo grande. Devo dire che invece mi ha dimostrato che mi sbagliavo completamente. Ora gioca con grande autorità e qualità.