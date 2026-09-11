È morta Emma Bonino, aveva 78 anni: il cordoglio di Giorgia Meloni

Emma Bonino è morta a Roma a 78 anni

Emma Bonino è morta questa mattina a Roma all'età di 78 anni. Si spegne così la storica leader radicale, protagonista per decenni della politica italiana e di numerose battaglie per i diritti e le libertà.

Secondo quanto riportato da ANSA, Bonino era stata ricoverata il 7 settembre all'ospedale Santo Spirito di Roma. Nella giornata di ieri aveva lasciato la terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata.

Il trasferimento era avvenuto sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. Anche nella giornata di ieri la sua situazione era stata definita «delicata».

Morte Emma Bonino, il cordoglio di Giorgia Meloni

Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa della storica leader radicale è arrivato anche quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Secondo quanto riportato da ANSA, la premier ha ricordato come Emma Bonino abbia rappresentato per decenni «una voce forte e riconoscibile della politica italiana», sottolineando la determinazione con cui ha portato avanti le proprie idee.

Meloni ha inoltre evidenziato la distanza tra le rispettive storie e sensibilità politiche, spiegando come ciò non le abbia mai impedito di riconoscere il peso e il ruolo di Emma Bonino nella vita pubblica italiana.

La presidente del Consiglio ha infine rivolto il proprio cordoglio alla famiglia e alle persone care della storica leader radicale.