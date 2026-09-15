Inchiesta Lazio, Lotito intercettato a Palazzo Madama: la risposta sul presunto “complotto”
Il presidente biancoceleste interpellato sulla presunta pressione per cedere la Lazio: la sua risposta è netta.
“No comment”. È questa la prima risposta di Claudio Lotito alle domande sull’inchiesta della Procura di Roma relativa alla campagna contro il presidente della Lazio e alla presunta pressione esercitata nei suoi confronti per spingerlo a vendere la società biancoceleste.
Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il senatore di Forza Italia è stato avvicinato all’uscita del ristorante di Palazzo Madama, subito dopo il via libera dell’Aula alla riforma elettorale voluta dal centrodestra.
Lotito, però, ha scelto di non entrare nel merito della vicenda. Interpellato dai cronisti, il presidente biancoceleste ha infatti dribblato le domande sull’inchiesta.
Inchiesta Lazio, Lotito non commenta le presunte pressioni
Al presidente della Lazio è stato chiesto in particolare se fosse preoccupato o sorpreso dalla notizia relativa a una presunta “regia” o a un “complotto” finalizzato a costringerlo a cedere la società.
Una domanda alla quale Lotito ha deciso di non rispondere nel merito, ribadendo la propria volontà di non rilasciare dichiarazioni sulla questione.
Lotito sulla vicenda Lazio: “Non faccio nessuna dichiarazione”
“Ribadisco, non faccio nessuna dichiarazione su questa vicenda”, ha tagliato corto l’esponente azzurro, secondo quanto riportato dall’Adnkronos.
Nessun ulteriore commento, dunque, da parte di Claudio Lotito sull’inchiesta della Procura di Roma, sulla campagna contro il presidente biancoceleste e sulle presunte pressioni nei suoi confronti affinché vendesse la Lazio.