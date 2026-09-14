Calciomercato Lazio, Gattuso respinge l'idea Mauro Icardi: ecco il motivo
Il mister Gennaro Gattuso sembra aver detto no all'idea di portare Mauro Icardi nel club biancocelste, ecco la ragione
Continua l'idea Mauro Icardi per l'attacco biancoceleste, tuttavia, il tecnico Gennaro Gattuso sembra essere chiaro sulla propria posizione al riguardo. Il mister, infatti, si sarebbe più volte mostrato contrario all'arrivo del calciatore.
La ragione del tecnico
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la decisione dell'allenatore nasce da una chiara visione di spogliatoio e da motivazioni tattiche ben precise. Infatti, nonostante l'attaccante abbia bisogno di tempo per recuperare la forma migliore, Gattuso punta con decisione su Andrea Pinamonti. Il mister preferisce concentrarsi su elementi che vedono la Lazio come un punto d'arrivo o su profili con grande voglia di rilancio, escludendo per ora l'attaccante argentino.
Il futuro di Icardi e gli scenari esteri
Al momento Mauro Icardi resta svincolato ma con diverse piste estere che continuano a monitorare la situazione, tra cui l'Everton in Premier League che, come riportato dai media turchi, potrebbe presentare una proposta ufficiale già nei prossimi giorni per anticipare la concorrenza.