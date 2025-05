Stasera la 38ª giornata di campionato: probabili formazioni di Lazio-Lecce

Stasera si disputerà la 38ª giornata di campionato per Lazio e Lecce, le due squadre si incontreranno all’Olimpico per chiudere questo campionato e uscire dal mach con un grande risultato. Entrambe saranno determinati nel fare i tre punti, soprattutto i biancocelesti di Baroni che ancora sperano nella qualificazione in Champions, anche se occorrerà tener conto anche dei risultati delle rivali al quarto posto come Juventus e a Roma. Per la Lazio tornare a vincere significherebbe anche chiudere la stagione con una bella vittoria all’Olimpico che manca da tre mesi (l’ultima risale al 9 febbraio e alla sfida con il Monza), regalando un’ultima serata di festa ai tifosi presenti in casa. Tutto è pronto per questo grande serata, probabilmente anche le stesse formazioni che Baroni ha già ampiamente provato durante l’allenamento di ieri, confermando o sostituendo alcuni elementi del tentativo di trovare l’incastro perfetto per chiudere questo percorso in campionato.

Nella prossima pagina le probabili formazioni