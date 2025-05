Lazio, torna la coppia Taty-Dia per il finale di stagione: il futuro incerto dell’argentino

Tutto è pronto per la sfida di stasera: la 38ª giornata di campionato per la Lazio sarà proprio la sfida contro il Lecce in casa, all’Olimpico, dove una vittoria manca dal 9 febbraio e dove un risultato positivo potrebbe riaccendere la speranza per la qualificazione in Champions, tenendo conto anche dei risultati delle rivali Juventus e Roma. Proprio per questo, stasera, Baroni progetterà la miglior Lazio possibile per un risultato che possa chiudere al meglio questo percorso in campionato.

La scelta su Taty e Dia: una stagione perfetta insieme

Possiamo affermare con certezza che la coppia Castellanos-Dia sia stata l’intuizione che ha cambiato la stagione della Lazio: stasera il duo si candida per prendersi la scena prima dei saluti finali. Sono passati 274 giorni da quel primo esperimento contro l’Udinese ad agosto e da lì sono arrivati ben 13 goal dell’argentino e 12 dell’ex Salernitana. Una coppia a tratti indecifrabile per tutta la prima parte del 2024-2025, punto di forza della squadra che, fino all’8 dicembre, era a tre punti di distanza dalla vetta della classifica. Un’alchimia perfetta quella fra Castellanos e Dia, almeno fino a quando il senegalese non ha iniziato ad abbassare il suo ritmo: prima la presunta malaria, poi i fastidi alla caviglia destra che gli sono costati alti e bassi per tutta la stagione. In seguito, è stato il turno di Castellanos con gli infortuni all’adduttore sinistro e al polpaccio destro, tra metà febbraio e metà aprile, periodi in cui, non a caso, Dia ha completamente perso i riferimenti, non riuscendo mai a trovare la porta e sbloccandosi proprio con il ritorno del compagno di reparto ( tre goal in quattro gare fra Bodo Glimt ed Empoli).

Continua nella pagina successiva