La Lazio rinuncia ad un altro mediano: un biancoceleste potrebbe trasferirsi al Sassuolo

Durante il calciomercato invernale stanno avvenendo dei cambiamenti nelle panchine della squadra biancoceleste, infatti, Castrovilli è passato definitivamente al Monza, per Tchaouna, invece, si vorrebbe tentare uno scambio con il centrocampista Fabbian, appartenente al Bologna. Durante il mercato, un'altra figura che ha fatto puntare i riflettori su di lui è sicuramente Toma Basic, mediano della Lazio. In un primo momento era stato il Cremonese a voler Basic nella propria rosa, tuttavia, sembra che il calciatore non fosse disposto a lasciar la propria squadra. Adesso è il Sassuolo ad aver puntato il centrocampista croato.

Il percorso di Toma Basic alla Lazio

Il centrocampista passa dal Bordeaux alla Lazio nella stagione 2021 / 2022 per la cifra di 7 milioni. Con la maglia biancoceleste, numero 88, Toma Basic totalizza 70 presenze e riesce anche a mandare due palloni in rete. Tuttavia, nelle stagioni successive, il mediano non è riuscito ad adattarsi agli schemi di gioco di Sarri, Tudor e Baroni e di conseguenza non è riuscito a dimostrare il proprio potenziale.

Lazio - Depositphotos

Sassuolo: la stagione della squadra

Il Sassuolo, al momento, si classifica al 1° posto nella classifica di Serie B, risultato ottenuto grazie ad un totale di 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La squadra, con l'arrivo di Skjellerup e Velthuis, sta rinforzando la propria linea mediana e l'ipotetico arrivo di Toma Basic sarebbe un elemento aggiuntivo che il Mister Grosso potrebbe schierare nel suo gioco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la trattativa tra Basic e il Sassuolo starebbe in fase di conclusione, perciò il centrocampista potrebbe arrivare nella squadra a titolo definitivo.