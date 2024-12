Ciro Immobile batte Josè Mourinho: Besiktas-Fenerbahce 1-0

Partita di cartello quest'oggi nel campionato turco. E' andata in scena la sfida tra Besiktas e Fenerbahce. Da una parte Ciro Immobile, con le aquile bianconere, dall'altra l'allenatore dei gialloblu Josè Mourinho. I due tornano a sfidarsi dopo il periodo dei derby romani dove il tecnico portoghese è uscito spesso malconcio incassato sconfitte contro la Lazio di Ciro Immobile. Il risultato in Turchia ha parlato chiaro, 1-0 per la squadra di casa. Esito che ha causato molto nervosismo nei minuti finali, sia in campo tra i giocatori che sulla panchina del Fenerbahce di Josè Mourinho.

Il match e la prestazione di Immobile

Ambiente bollente sugli spalti e in campo. Le due squadre fin dai primissimi minuti si sono dati battaglia per l'intera durata della gara. I ritmi sono stati davvero incessanti così come gli scontri fisici che hanno fatto da padrone durante la partita. In quanto alle occasioni offensive le statistiche parlano chiarissimo, stesso numeri di tiri e partita estremamente equilibrata. Un episodio ha deciso il match, al minuto 73 infatti Alex Oxlade-Chamberlain si inventa il gol che regala la vittoria alle aquile del Besiktas. La prestazione dell'ex bomber laziale Ciro Immobile è stata più che positiva, grande dedizione verso i compagni di squadra e solita partita di gran cuore.

Le rispettive classifiche

Colpo basso quello del Besiktas di Ciro Immobile nei confronti di Josè Mourinho e del Fenerbahce. I bianconeri agganciano la quarta posizione grazie a questa vittoria che porta in cascina importantissimi tre punti, così da raggiungere i 25 punti. Come detto invece, brusca frenata per il Fenerbahce che stava inseguendo la prima in classifica, Galatasaray. Gli uomini di Mourinho restano fermi a 32 punti, secondi in classifica a meno tre lunghezze dalla vetta con i giallorossi del Galatasaray che hanno l'occasione di allungare in caso di vittoria nella partita da giocare nelle prossime ore.