PAGELLE - Lazio statica e in balia del Bodø, si salva Mandas: Vecino il peggiore

Le pagelle di Lazio-Bodø Glimt

Mandas 6,5 - Dopo la buona contro l'Atalanta coronata da un clean sheet, prende due gol ma si supera al evitando con due miracoli il possibile 3-0.

Hysaj 5 - Subisce per tutto il primo tempo l'attacco da parte degli avversari sulla fascia destra e si perde spesso la marcatura. Non spinge per niente e all'inizio del secondo tempo viene sostituito.

Dal 45' Lazzari 5 - Entra per dare maggiore energia e spinta offensiva su quella fascia ma non gli riesce, anche lui non segue gli uomini perdendosi spesso le marcature.

Gila 5 - Oggi non grintoso e e attento nelle marcature come al solito, lascia troppo spazio e tempo per pensare ai diretti avversari.

Romagnoli 4 - Come il suo compagno di reparto è poco concentrato, in balia del inserimenti avversari. Se li perde in più occasioni, troppo facilmente

Marusic 5 - Il Bodø spinge molto sulle fasce e anche lui come i suoi compagni soffre molto. Prova a spingere in qualche occasione in attacco ma senza incidere.

Vecino 4 - Il peggiore in campo per distacco. Completamente distratto nelle mercature. A centrocampo filtrano tutti i palloni possibili a causa della sua poca attenzione nello schermare gli avversari. Nel gol del 2-0 crolla a terra sulle finte dell'avversario permettendogli di fornire l'assist vincente.

Guendouzi 5,5 - Anche lui sotto tono, nonostante il costante impegno. È stato quello che ha cercato di schemrare il più possibile gli attacchi del Bodø, ma era difficile farlo in soltaria.

Isaksen 5,5 - Per nulla incisivo, ci ha provato più primo tempo ma senza fortuna, per poi calare fisicamente nell'arco della gara. Non perfetto neanche in fase difensiva, poco puntuale nel rientro.

Dall'85 Tchaouna 5 - Ha l'occasione di segnare la rete dell'1-2, ma dal limite dell'area spara alto.

Pedro 5 - A lui si chiedeva la fantasia in fase offensiva, ma ha deluso le aspettative. Per niente pericoloso come tutto l'attacco biancoceleste.

Dal 60' Castellanos 5,5 - Entra e non incide, non alza la squadra e non crea pericoli.

Zaccagni 5 - Per niente incisivo, non punta mai l'uomo e non tenta mai il tiro, neanche da fuori.

Dall'85' Noslin SV

Dia 4,5 - Nullo, pochissimi palloni toccati e diversi errori nella gestione. Atteggiamento del corpo troppo passivo, che fa abbassare la squadra.

Dal 45' Dele-Bashiru 5 - Entra per dare maggiore energia, ma a parte un paio di scatti anche lui non crea chissà quali pericoli.

Baroni - IPA

La pagella di Baroni - 5

Alla vigilia parla di una squadra pronta, volenterosa e concentrata, ma è sembrata tutt'altro. Per lui era troppo importate approcciare bene al match, ma fin dai primi minuti di gioco la Lazio subisce e con il passare del tempo è sempre più in balia degli avversari. Squadra passa, per nulla aggressiva, che sbaglia tanto e concede troppo.