Lele Adani e la citazione con provocazione per Fabio Caressa

Un commento che va a smuovere critiche e pareri calcistici. La questione riguarda Lele Adani, ex calciatore ed attuale commentare per la Rai, che è andato a punzecchiare Fabio Caressa. Al centro della polemica un famoso commento del celebre telecronista su Lionel Messi. Un pensiero che a quanto pare, Lele Adani si è legato al dito, come si suol dire.

Risaputa è, la passione viscerale dell'ex difensore italiano, per il calcio sudamericano ed in particolare per quello argentino. Al centro di tutto c'è ovviamente lui, la star del calcio dell'ultimo ventennio, Lionel Messi.

La polemica di Adani contro Caressa

Il tutto risale al 2017 e Lele Adani lo ha condiviso in una delle sue stories Instagram utilizzando la colonna sonora di Profondo Rosso come sottofondo musicale. Durante un intervento nello studio di Sky il giornalista Fabio Caressa espresse un'opinione sull'opportunità da parte di Lionel Messi e del Barcellona di prendere strade differenti dopo tanti anni. Sostenne che sarebbe stata una scelta giusta per l'argentino e anche per il club catalano, sostituendolo con qualche talento più giovane ( parlando di una grossa presenza di giovani forti ).

Un battibecco aperto

Ci risiamo. È l'ennesimo attacco dell'ex calciatore al telecronista dell'emittente satellitare con il quale, a giudicare dalla frequenza delle stoccate che gli rivolge, sembra avere un conto aperto. È un regolamento continuo, prende spunto dall'attualità che, messa in controluce rispetto al passato, è usata a mo' di boomerang. Il procedimento è semplice: ricordo cosa hai detto, lo cerco in Rete, lo trovo e te lo rinfaccio. Il gancio questa volta deve essere stato la magia su punizione del campione sudamericano, decisiva per la vittoria dell'Inter Miami contro il Porto al Mondiale per Club.

Le parole di Caressa su Messi

Non grosse parole di stima da parte di Fabio Caressa per Lionel Messi. Pur sostenendo che i nerazzurri avevano la forza per fare un colpo grosso di mercato, non si sbilanciò al riguardo ma spiegò perché riteneva un trasferimento del genere salutare tanto per il giocatore quanto per la stessa società catalana. La sua dichirazione: