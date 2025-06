Lazio, un tuo obiettivo è ormai vicino alla Fiorentina

Era un obiettivo della Lazio di Marco Baroni nel calciomercato di gennaio. Adesso Jacopo Fazzini, classe 2003, sembra ad un passo dal trasferimento. L'addio dalla sua attuale squadra, l'Empoli, è sempre più probabile e la sua nuova squadra sembra la Fiorentina. Nonostante il gradimento, riportato dalla stampa, da parte di Maurizio Sarri la sua direzione sembra ben lontano dalla capitale.

A riportarlo infatti è l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che ha parlato di un accordo imminente, tra Empoli e Fiorentina, per il trasferimento del giovane centrocampista.

I dettagli

La Fiorentina ha vissuto giorni burrascosi con l'addio improvviso di Raffaele Palladino che ha spiazzato tutto l'ambiente toscano per la sua decisione che era tutt'altro che nell'aria. Un divorzio, quindi inaspettato, di cui ancora non si conoscono precisamente i dettagli.

Un brevissimo periodo di stand by per la viola e subito un ritorno sul calciomercato. Il primo obiettivo ha riguardato l'attacco, Edin Dzeko il bersaglio da puntare e portare a Firenze e così è stato. Stessa dinamica per Jacopo Fazzini, il 22enne è da tempo nei radar della Fiorentina e questo interesse si sta concretizzando con un acquisto che sembra sempre più probabile. Le cifre sono state riportate da Gianluca Di Marzio, che ha parlato di una squadra trovata in tutti i sensi: tra società e calciatore come con l'Empoli che ne detiene il cartellino. Il centrocampista infatti dovrebbe trasferirsi a Firenze per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

La posizione della Lazio

Non è ben noto nel dettaglio quanto la Lazio fosse ancora interessata al calciatore dell'Empoli. A gennaio sicuramente l'interesse è importante e concreto. La trattativa era in fase conclusiva e tutte le parti erano vicine alla chiusura. Jacopo Fazzini piaceva molto a Marco Baroni ed il colpo era ad un passo.

L'arrivo di Maurizio Sarri ha sicuramente rivoluzionato un pò la situazione ma non troppo. Infatti il tecnico toscano, da quello che riporta la stampa da giorni, sembrava gradire il profilo del centrocampista. Da capire adesso se la Lazio non ha affondato per mancanza di liquidità ( dettaglio di cui si parla da giorni ) o perchè le priorità sono altre, cosa che possono sapere solo nelle stanze segrete di Formello.

Le alternative

I nomi che si fanno sono tanti, troppi sicuramente. La stampa spesso fantastica come ha confermato il direttore sportivo Angelo Fabiani. I profili concreti si contano su una mano e quelli certi finora sono un paio. L'attuale allenatore biancoceleste, infatti, sembra aver fatto i nomi di Giovanni Fabbian ( sembrerebbe esser lui il prescelto ) e Ruben Loftus Cheek ( pallino di Sarri ma che rappresenterebbe un ostacolo in termini di costi e ingaggio ) .