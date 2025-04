Genoa-Lazio, due biancocelesti diffidati: rischio squalifica contro il Parma

Cartellini pesanti in vista di Genoa-Lazio: due giocatori a rischio squalifica per Parma

Archiviato il pareggio nel derby e l’amara eliminazione dall’Europa League, la Lazio di Baroni guarda avanti: il prossimo appuntamento di campionato sarà oggi con Genoa Lazio. Un match delicato, in cui sarà fondamentale tenere alta l’attenzione, soprattutto per chi è a rischio squalifica.

Lazio in allerta: chi rischia la squalifica per la sfida col Parma

Nella lista dei diffidati biancocelesti ci sono due nomi chiave: Zaccagni e Belahyane, entrambi in pericolo in caso di un nuovo cartellino giallo. Occhi puntati dunque sulla disciplina: saltare la successiva sfida contro il Parma potrebbe pesare sulla corsa finale in Serie A.