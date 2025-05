Alessandro Del Piero: “Da oggi potete anche chiamarmi mister”

Alessandro Del Piero, ex giocatore e capitano della Juventus, ha mostrato sul proprio profilo Instagram, tramite un post, di essere riuscito finalmente a diventare un allenatore di calcio.

... da oggi potete anche chiamarmi "Mister"...

Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo.

E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell'allenatore.