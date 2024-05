Corriere della Sera | Lotito risponde a Sarri: "Lui ha chiesto Berardi e Zielinski ed ecco come è andata"

Non soddisfatto del mercato di trasferimento, Sarri ha esposto chiaramente la sua posizione dopo aver rassegnato le dimissioni. Le sue dichiarazioni a Sportitalia non hanno stupito gli esperti del settore, i quali erano già a conoscenza delle sue specifiche richieste a Lotito, tra cui l'acquisto di giocatori come Berardi e Zielinski. In merito a ciò, il Presidente della Lazio ha fornito una risposta, delineando la sua posizione in un'intervista al Corriere della Sera.

Queste le sue parole:

"Lui ha chiesto Berardi, che alla fine non ha lasciato il Sassuolo, probabilmente non ci avrebbe potuto aiutare. Un’altra sua richiesta fu Zielinski, ma nemmeno lui ha lasciato Napoli, così abbiamo preso Rovella, che a Sarri piaceva. Lo stesso Isaksen, che ci aveva segnato contro, lo ha fortemente voluto Sarri. Di Kamada era contento, ma poi non lo faceva giocare".