SERIE A | Il Genoa chiude il campionato con una vittoria: battuto il Bologna

Dopo il successo della Fiorentina per 2-3 in casa del Cagliari, con cui si è aperta nella serata di ieri l'ultima giornata del campionato di Serie A, questa sera era in programma il secondo match del 38esimo turno. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, è andata in scena la sfida tra Genoa e Bologna.

Il Genoa chiude il campionato con 3 punti: battuto 2-0 il Bologna

La sfida tra le due squadre rossoblù, in programma alle ore 20:45, si è conclusa da pochi minuti. A portare a casa i tre punti sono stati i padroni di casa, con il Genoa che chiude così il campionato con una vittoria casalinga. Successo per 2-0 sul Bologna firmato Malinovskyi e Vitinha. La squadra di Gilardino conclude così la stagione all'undicesimo posto con 49 punti, frutto di 12 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte. Il Bologna invece, già matematicamente sicuro di partecipare alla prossima Champions League, chiude il campionato con 68 punti, attualmente al terzo posto insieme alla Juventus, ma con i bianconeri che scenderanno in campo domani contro il Monza, mentre all'Atalanta restano ancora due gare da disputare in Serie A e si trova a -2 dalla coppia Bologna-Juventus.

depositphotos

Serie A, le gare della 38° giornata di campionato

Archiviati i successi di Fiorentina e Genoa, rispettivamente contro Cagliari e Bologna, mancano ancora otto gare prima che si possa ritenere concluso l'ultimo turno del campionato di Serie A. Domani, sabato 25 maggio, sono in programma altre due gare: alle 18:00 si giocherà Juventus-Monza, mentre alle 20:45 Milan-Salernitana.

Le ultime sei gare invece, si disputeranno tutte domenica 26 maggio: alle 18:00 sono in programma due match, Atalanta-Torino e Napoli-Lecce, mentre alle 20:45 si giocheranno Lazio-Sassuolo, Hellas Verona-Inter, Frosinone-Udinese ed Empoli-Roma.