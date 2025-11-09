Inter-Lazio, Sarri: "La squadra é rimasta in partita fino alla fine. Mercato?..."

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel per commentare l'incontro della Lazio contro l'Inter, terminato con la sconfitta della rosa biancoceleste per 2-0.

Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura, contro una squadra più forte di noi. Abbiamo traballato ma poi siamo rientrati in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni, Non è stata una gara disastrosa da parte nostra. Dispiace che i due gol siano venuti su due palle perse in maniera banale. Questo ci lascia un po’ di amaro in bocca. Poi abbiamo fatto anche una discreta prestazione contro una squadra più forte.

Noi ora un attaccante da area di rigore non lo abbiamo, hanno altre caratteristiche. L’unico può essere il Taty, gli altri interpretano tutti il ruolo diversamente. In questo momento qualcosa dentro l’area stiamo pagando, anche se abbiamo avuto due palle gol, e non è facile.

É una squadra che dal punto di vista della a mentalità sta crescendo. Dopo il primo gol potevamo uscire dal campo dal punto di vista mentale; invece, la squadra si è ripresa rimanendo in partita fino alla fine. Aspetti positivi ci sono sicuramente e ripartiamo da questi.

É inevitabile quando ti trovi in una serie di difficoltà che si posano una sull’altra e anziché allentarsi si moltiplicano. O vai a fondo o reagisci e i ragazzi sono stati bravi a reagire e io non vi so dare date sui rientri, perché non ho certezze da questo punto di vista. La speranza c’è, vediamo.

A me non m’hanno ancora detto se il mercato è aperto o no, quindi non siamo entrati in tanti discorsi che vanno sui particolari. Penso che il mercato sia aperto, ma aspetto l’ufficialità e poi parleremo dei dettagli di mercato.

Venire a San Siro e prendere un goal così dopo due minuti ci poteva davvero disintegrare. Abbiamo sofferto nella fase iniziale, ma siamo rimasti in partita. Un merito. Dispiace, ma due goal li abbiamo quasi regalati, e con queste squadre due errori di questo tipo si pagano. La mentalità non mi è dispiaciuta, e la Lazio ha rischiato di riaprirla negli ultimi 20 minuti. Ricominciamo dal buono che c'è stato.

Sul piano della mentalità la squadra sta crescendo, come nel fatto di credere in ciò che fa, sta migliorando a livello di dedizione sacrificio. Fattore in netta crescita. Paghiamo il gap tecnico, che ora esiste.

Come stanno gli infortunati e chi potrà recuperare? Non lo so. Sono tutti sotto lo staff medico, loro mi diranno se qualcuno si potrà approcciare verso il campo negli allenamenti collettivi.

