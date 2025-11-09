Lazio Women-Napoli, Grassadonia: "Vittoria convincente ed ora continuità"

Quinta giornata del campionato di serie A femminile che si chiude con il sorriso per la Lazio Women. Vittoria arrivata nel finale in un match ostico ed equilibrato contro il Napoli. Al 93simo sblocca e chiude la partita il gol di Martina Piemonte. Le biancocelesti ora si trovano a 9 punti dopo 5 giornate a pari merito con Como e Milan. A parlare alla fine del match è stato l'allenatore delle biancocelesti Gianluca Grassadonia.

Dopo la sconfitta col Milan una vittoria importante arrivata con gol nel finale. Quanto vale?

Vale tanto la vittoria di oggi. Sabato con il Milan è stata una mortificazione e veniamo da giorni difficili. Siamo una squadra con valori alti e oggi abbiamo fatto una grande partita contro la forza del Napoli. Dobbiamo stringere i denti in un momento difficile in cui siamo contate e abbiamo tante assenze importanti. Adesso dobbiamo trovare continuità anche in termini di atteggiamento ed a livello nervoso per mantenere la giusta concentrazione in un campionato molto livellato. Oggi abbiamo convinto con questa vittoria pesante. Sono molto contento.

Tanti infortuni, c'è la possibilità di recuperare qualcuna per il derby?

Non recupereremo nessuno. Tutte le infortunate sono praticamente out. L'unica speranza è Le Bihan ma anche per lei è molto dura, oggi era con noi in panchina solo per la firma. Anche il medico mi ha confermato che non è pronta a scendere in campo.

Lo scorso anno partite simili si finiva per perderle. Qualcosa è cambiato quest'anno?

Si vero per quello che è successo oggi. Siamo però ancora altalenanti e dobbiamo scendere da questa altalena. Se giochiamo da squadra e non singolarmente sviluppiamo l'atteggiamento giusto.

Si avvicina il derby che potrebbe valere il vostro primo posto. Quale settimana si aspetta?