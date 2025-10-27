Lazio, vittoria di prestigio contro la Juventus: festa doppia per Vecino

Una serata da ricordare all’Olimpico, dove la Lazio è tornata alla vittoria battendo la Juventus per 1-0 grazie alla rete decisiva di Toma Basic. Un successo fondamentale per la squadra di Sarri, che ritrova fiducia e continuità contro un avversario di altissimo livello. La prestazione solida e compatta dei biancocelesti ha permesso di blindare il risultato e conquistare tre punti pesanti in ottica classifica e morale.

Vecino celebra le 500 partite in carriera

La serata è stata ancora più speciale per Matías Vecino, che ha festeggiato le 500 gare da professionista. Il centrocampista uruguaiano ha condiviso la sua emozione con un post sui social, ringraziando compagni, allenatori e tifosi che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Un traguardo prestigioso per un giocatore di esperienza e carisma, che con la maglia della Lazio continua a essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Questo il post: