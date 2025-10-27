Juventus, incontro con il nuovo tecnico nelle prossime ore

La Juventus punta su Spalletti per il dopo-Tudor

La Juventus è pronta a voltare pagina dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato a seguito della sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero ha individuato in Luciano Spalletti il profilo ideale per rilanciare la squadra e ridarle stabilità.

La trattativa è entrata nella fase decisiva e, secondo quanto trapela, nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo tra le parti per chiudere l’accordo.

Accordo fino al 2026 con rinnovo automatico in caso di Champions

La Juventus avrebbe messo sul tavolo un contratto fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Spalletti, che ha già espresso un assenso di massima alla proposta, starebbe valutando solo alcuni dettagli legati alla durata del rinnovo (uno o due anni) e agli aspetti economici del contratto.

L’obiettivo della società è quello di chiudere in tempi brevi per affidare la squadra al nuovo tecnico già nei prossimi giorni, avviando così un nuovo corso nel segno dell’esperienza e della continuità tattica.