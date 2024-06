Inter, piace Mandas per la porta: è il profilo giusto per i nerazzurri, ma la Lazio...

L'Inter sta dedicando particolare attenzione alla ricerca di un nuovo portiere per rafforzare la squadra e un nome che emerge è quello di Christos Mandas. Il portiere greco di 22 anni della Lazio, si è distinto nella seconda parte della stagione attirando l'interesse di top club. La Lazio, di Claudio Lotito, sta incontrando difficoltà nel rinnovare il suo contratto, nonostante la scadenza nel 2028. In caso di trasferimento, la plusvalenza sarebbe significativa, dato che il giocatore è stato acquistato per solo un milione e ora il suo valore è stimato almeno quindici volte tanto. Mandas è apprezzato dall'Inter e da Inzaghi, che ha ricevuto ottime referenze. Tuttavia, a causa del contratto lungo, strapparlo alla Lazio non sarà facile. L'Inter esplora il mercato italiano per colmare la lacuna tra i pali. Mandas ha brillato nell'ultima stagione, sostituendo Provedel.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport