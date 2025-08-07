Pallone d'oro 2025, tutti i candidati: un solo italiano presente

Come ogni anno, è tempo di Pallone d'Oro. Nella giornata di oggi sono stati divulgati i 30 candidati per l'edizione 2025, evento che andrà in scena il prossimo 21 settembre a Parigi. Un'occasione dove verrà premiato il miglior giocatore della scorsa stagione e riceverà l'ambitissimo premio. Inoltre, la rivista francese ha comunicato anche i candidati per i premi di allenatore dell'anno, il premio Kopa per il miglior under 21 e il premio Yashin per il miglior portiere. Di seguito tutte le nomine.

La lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro

Ousmane Dembélé, 28 anni: PSG – Francia

Gianluigi Donnarumma, 26 anni: PSG – Italia

Jude Bellingham, 22: Real Madrid – Inghilterra

Désiré Doué, 20: PSG – Francia

Denzel Dumfries, 29: Inter – Paesi Bassi

Serhou Guirassy, 29: Borussia Dortmund – Guinea

Erling Haaland, 25: Manchester City – Norvegia

Viktor Gyökeres, 27: Sporting CP/Arsenal – Svezia

Achraf Hakimi, 26: PSG – Marocco

Harry Kane, 32: Bayern – Inghilterra

Khvicha Kvaratskelia, 24 anni: PSG – Georgia

Robert Lewandowski, 36: Barcellona – Polonia

Alexis Mac Allister, 26 anni: Liverpool – Argentina

Lautaro Martínez, 27: Inter – Argentina

Kylian Mbappé, 26: Real Madrid – Francia

Scott McTominay, 28: Napoli – Scozia

Nuno Mendes, 23: PSG – Portogallo

Joao Neves, 20: PSG – Portogallo

Pedri, 22: FC Barcelona – Spagna

Cole Palmer, 23: Chelsea – Inghilterra

Michael Olise, 23 anni: Bayern – Francia

Raphinha, 28 anni: FC Barcelona – Brasile

Declan Rice, 26 anni: Arsenal – Inghilterra

Fabián Ruiz, 29: PSG – Spagna

Virgil van Dijk, 34: Liverpool – Paesi Bassi

Vinicius Jr, 25: Real Madrid – Brasile

Mohamed Salah, 33: Liverpool – Egitto

Vitinha, 25: PSG – Portogallo

Florian Wirtz, 22: Bayer Leverkusen/Arsenal – Germania

Lamine Yamal, 18: FC Barcelona – Spagna

Nomination Miglior allenatore dell'anno

Antonio Conte, Napoli

Luis Enrique, PSG

Hansi Flick, Barcellona

Enzo Maresca, Chelsea

Arne Slot, Liverpool

Premio Yashin

Premio Kopa