Pallone d'oro 2025, tutti i candidati: un solo italiano presente
I 30 candidati per il Pallone d'oro 2025: tra i nominati un solo italiano nella lista
Come ogni anno, è tempo di Pallone d'Oro. Nella giornata di oggi sono stati divulgati i 30 candidati per l'edizione 2025, evento che andrà in scena il prossimo 21 settembre a Parigi. Un'occasione dove verrà premiato il miglior giocatore della scorsa stagione e riceverà l'ambitissimo premio. Inoltre, la rivista francese ha comunicato anche i candidati per i premi di allenatore dell'anno, il premio Kopa per il miglior under 21 e il premio Yashin per il miglior portiere. Di seguito tutte le nomine.
La lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro
Ousmane Dembélé, 28 anni: PSG – Francia
Gianluigi Donnarumma, 26 anni: PSG – Italia
Jude Bellingham, 22: Real Madrid – Inghilterra
Désiré Doué, 20: PSG – Francia
Denzel Dumfries, 29: Inter – Paesi Bassi
Serhou Guirassy, 29: Borussia Dortmund – Guinea
Erling Haaland, 25: Manchester City – Norvegia
Viktor Gyökeres, 27: Sporting CP/Arsenal – Svezia
Achraf Hakimi, 26: PSG – Marocco
Harry Kane, 32: Bayern – Inghilterra
Khvicha Kvaratskelia, 24 anni: PSG – Georgia
Robert Lewandowski, 36: Barcellona – Polonia
Alexis Mac Allister, 26 anni: Liverpool – Argentina
Lautaro Martínez, 27: Inter – Argentina
Kylian Mbappé, 26: Real Madrid – Francia
Scott McTominay, 28: Napoli – Scozia
Nuno Mendes, 23: PSG – Portogallo
Joao Neves, 20: PSG – Portogallo
Pedri, 22: FC Barcelona – Spagna
Cole Palmer, 23: Chelsea – Inghilterra
Michael Olise, 23 anni: Bayern – Francia
Raphinha, 28 anni: FC Barcelona – Brasile
Declan Rice, 26 anni: Arsenal – Inghilterra
Fabián Ruiz, 29: PSG – Spagna
Virgil van Dijk, 34: Liverpool – Paesi Bassi
Vinicius Jr, 25: Real Madrid – Brasile
Mohamed Salah, 33: Liverpool – Egitto
Vitinha, 25: PSG – Portogallo
Florian Wirtz, 22: Bayer Leverkusen/Arsenal – Germania
Lamine Yamal, 18: FC Barcelona – Spagna
Nomination Miglior allenatore dell'anno
Antonio Conte, Napoli
Luis Enrique, PSG
Hansi Flick, Barcellona
Enzo Maresca, Chelsea
Arne Slot, Liverpool