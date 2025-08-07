Women, Lucy Ashworth-Clifford è una nuova calciatrice biancoceleste

Sbarca a Roma un nuovo innesto di valore per la Lazio femminile guidata da mister Grassadonia: si tratta di Lucy Ashworth-Clifford, ala sinistra offensiva inglese in arrivo dal Celtic. Con una solida esperienza internazionale alle spalle, Lucy ha collezionato cinque presenze in UEFA Women’s Champions League, portando con sé una caratura tecnica e mentale che sarà estremamente preziosa per il nuovo corso della squadra biancoceleste.

Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per una Lazio Women ambiziosa, che punta a crescere ulteriormente e a competere ad alti livelli nel panorama italiano.

Ho scelto di venire i Italia dopo tre anni in Scozia, dove ho giocato anche in Champions League. Volevo vivere una nuova sfida per dimostrare cosa sono capace sono capace di fare. Ovviamente giocare in Champions League è qualcosa di unico per ogni calciatrice, è un'esperienza che porterò con me per il resto della vita. Spero di centrare questo obiettivo anche qui alla Lazio. Sono un'ala sinistra offensiva, mi piace giocare lì e mettere tanti cross in area. In ogni caso mi piace giocare anche sulla destra, sono abbastanza duttile. Spero di abituarmi presto anche al calcio italiano. Derby di Roma? Ogni derby è fondamentale, è probabilmente la gara più importante della stagione. Il derby di Manchester è grandioso, così come in Scozia tra Celtic e Rangers. Sono sicura che sarà lo stesso anche qui, mi auguro di poterlo vincere con la Lazio. Grazie, Forza Lazio!