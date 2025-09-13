Lazio Women, a Formello due ospiti speciali a sostenere le compagne

Ultimo appuntamento a Formello

Al centro sportivo Mirko Fersini è tutto pronto per l’ultima partita della fase a gironi della Women’s Cup. La Lazio scenderà in campo alle 12:30 per affrontare il Parma nel terzo e ultimo incontro previsto dal calendario. Grazie al prestigioso successo ottenuto contro la Juventus, campione d’Italia in carica, le biancocelesti hanno già conquistato con una giornata di anticipo la qualificazione alla Final Four. Le semifinali sono in programma martedì 23 e mercoledì 24 settembre, mentre la finale si giocherà sabato 27, tutte allo stadio di Castellammare di Stabia.

Verso la Final Four

Il trionfo contro le bianconere ha permesso alla Lazio di guadagnarsi il pass per la fase successiva insieme all’Inter. Nella giornata odierna verranno definite anche le altre due prime classificate e la migliore seconda che completeranno il tabellone. A sostenere da vicino le biancocelesti, sugli spalti del Mirko Fersini, ci saranno anche due giocatori della Lazio di Sarri: l’attaccante Valentín Castellanos e il difensore Nuno Tavares, presenti per incoraggiare le compagne.