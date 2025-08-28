Nazionali, i convocati del Senegal: la scelta su Boulaye Dia

Il commissario tecnico del Senegal, Pape Thiaw, ha diramato nella giornata di oggi la lista dei convocati per le due importanti sfide valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. I Leoni della Teranga affronteranno il Sudan il 5 settembre e successivamente la Repubblica Democratica del Congo il 9 settembre, per la settima e ottava giornata del girone.

La lista dei convocati

Portieri: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf;

Difensori: Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy, Moustapha Mbow;

Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Gueye, Krepin Diatta, Oheikh Niasse, Pape Matar Sarr;

Attaccanti: Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Niaye, Cherif Niaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly.

