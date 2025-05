Tiribocchi: "Partite contro Lazio e Roma sempre speciali, venivo caricato da…"

Simone Tiribocchi, ex attaccante di Atalanta e Lecce tra le altre con un passato nelle giovanili della Lazio, ma dichiarato tifoso di fede giallorossa è intervenuto ai microfoni de Il Posticipo soffermandosi su quando ha incontrato in carriera le due squadre della Capitale da avversario. Tiribocchi ha poi parlato della sua partecipazione alla partita benefica organizzata da CUR in programma il 6 giugno a Foggia.

Sulle partite contro Lazio e Roma

Non mi preparavo in maniera eccessiva, più che altro venivo caricato da amici e parenti. Le partite contro Lazio e Roma erano sempre speciali per me avendo fatto anche le giovanili nella Lazio.

Sulla partita benefica organizzata da CUR