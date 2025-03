AMARCORD | Milan-Lazio 1-2 si vince trent'anni dopo

Trovare un amarcord che possa far sorridere i biancocelesti nello stadio di San Siro è amareggiante. Il campo milanese, sponda rossonera, era diventata una vera e propria maledizione rimasta indigesta per ben tre decenni ai capitolini nelle sfida di campionato.

Il salto diventa di conseguenza ovvio, Milan-Lazio 1-2 della stagione 2019-20. Quella stagione bellissima ma altrettanto maledetta e negativa perchè la volata degli uomini di Inzaghi fu interrotta dall'arrivo del Covid.

Il match

Si giocava l'11sima giornata del campionato di Serie A in una tiepida serata di novembre. La Lazio di Simone Inzaghi stava scoprendo a piccoli passi che stava diventando una big e quella sera ne arrivò la consacrazione.

I biancocelesti giocano meglio, spingono e al minuto 25 Lazzari si invola sulla fascia destra e mette un cross al bacio per la testa di Ciro Immobile che in torsione la piazza dove Donnarumma non può farci nulla. Al Milan bastano solo 3 minuti per pareggiarla ma tutto con un'azione fortuita: palla butta in mezzo, Piatek la tocca male e Bastos ancor peggio al punto da metterla nella propria porta, è 1-1. I biancocelesti non subiscono minimamente il contraccolpo psicologico e ritornano a giocare bene e a dominare il diavolo rossonero. Nonostante ciò la partita sembra indirizzata al pareggio quando al minuto 83 a cambiare le sorti del match è un guizzo del Tucu Correa che con violenza e precisione trova la rete del vantaggio. Taboo sfatato, la Lazio può tornare ad esultare contro il Milan in trasferta in campionato.

Il tabellino della partita

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic (85' Bonaventura), Bennacer, Paquetà (53'st Leao); Castillejo (35' Rebic), Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A.Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Kessié, Biglia, Rodriguez, Borini, Caldara, Leao. Allenatore: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (59' Parolo), Leiva, Alberto, Lulic; Immobile (60' Caicedo)(81' Cataldi), Correa. A disposizione: Guerrieri, Jony, Vavro, Berisha, Luiz Felipe, Patric, Adekanye, Lukaku, Marusic. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

MARCATORI: 25' Immobile (L), 28' aut. Bastos (M), 83' Correa (L)

NOTE: Ammoniti Duarte, Krunic, Bennacer (M); Milinkovic, Radu, Leiva, Cataldi (L). Recupero 1'pt - 5'st.