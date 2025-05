Lazio, cercasi centrali: tra i nomi spunta un vecchio obiettivo

Un reparto in trasformazione

La difesa della Lazio si trova in una fase delicata di transizione. Romagnoli attende segnali dal club per discutere un possibile rinnovo, mentre Gila continua ad attirare l’interesse dei club inglesi. Intanto, il riscatto di Gigot è obbligatorio e Patric, operato di recente, ha avviato il percorso di recupero con l’obiettivo di restare in squadra. Il futuro potrebbe passare da Provstgaard, giovane prospetto di 21 anni, che rappresenterebbe l’unico under 25 nel reparto nel caso in cui Gila venisse ceduto. Il resto della rosa difensiva, infatti, è composta da giocatori over 30, un dato che ha spinto la società a riflettere da tempo su un necessario ringiovanimento.

Obiettivi di mercato e strategie

Secondo Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabiani lavora da gennaio per rinnovare il pacchetto difensivo. Tra le ipotesi considerate c’è quella di Wout Faes, ventisettenne del Leicester, retrocesso in Championship. Il belga avrebbe una clausola attivabile in caso di retrocessione che ne abbasserebbe il costo a 10 milioni di euro, un’occasione di mercato. L’ingaggio elevato potrebbe rappresentare un ostacolo, ma Lotito e Fabiani starebbero valutando una soluzione su base quinquennale per spalmare la spesa. Oltre a Faes, si erano fatti i nomi di Mosquera del Valencia e del giovane svizzero Albian Hajdari del Lugano, valutato anch’egli 10 milioni, cifra identica a quella di Valentin Gomez del Velez, altro nome caldo per il futuro biancoceleste.