La prima fase di Champions League è giunta al termine e il Liverpool si è mantenuto alla vetta della classifica con un totale di 21 punti, e subendo una sola sconfitta nella partita di ieri sera contro l'Eindhoven, squadra classificata ai play-off. Il Liverpool non è il solo ad accedere alla fase successiva, infatti, dietro di lui si trovano il Barcelona, l'Arsenal, l'Inter, l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen, e ad occupare l'ottavo posto tra i classificati è l'Aston Villa. Tre squadre italiane, invece, dovranno affrontare i play-off e lottare per accedere alla seconda fase della Champions League.

Champions League: i sorteggi per i play-off

In giornata sono stati diramati i sorteggi per i play-off della Champions League e si è scampato il pericolo del derby tra due italiane. Il Brest affronterà il Paris Saint-Germain, mentre il Monaco dovrà fare i conti con il Benfica. La squadra italiana Juventus, guidata da Thiago Motta, si sconterà con il PSV Eindhoven, mentre il Milan con il Feyenoord. L'altra squadra italiana classificata ai play-off, vale a dire l'Atalanta, lotterà contro il Bruges, un grande scontro anche per il Manchester City che dovrà vedersela con il Real Madrid. L'ultimo scontro invece sarà tra il Celtic e il Bayern Monaco.

Un'italiana tra gli eliminati

Una situazione complicata per le squadre italiane in Champions League, infatti, solo l'Inter si è classificata direttamente alla fase successiva. L'Atalanta, il Milan e la Juventus dovranno lottare per tentare di conquistarsi il posto. Brutta storia invece per il Bologna che si è classificato 28° a causa di 4 pareggi, 3 sconfitte ed una sola vittoria.