Lazio-Casadei-Torino: i nuovi sviluppi sulla trattativa, solo una squadra avrà la meglio

Nella fase di calciomercato invernale, il mediano Cesare Casadei, appartenente al Chelsea, ha fatto puntare i riflettori su di lui, infatti, sono ben due le squadre che tentato di averlo come membro della rosa. La Lazio, guidata da Marco Baroni, e il Torino, allenata da Paolo Vanoli, continuano a sperare di avere il centrocampista nella propria squadra, tuttavia, solo un club avrà la meglio e si aggiudicherà il calciatore. Da quanto attesta Nicolò Schira sulla piattaforma X, Cesare Casadei ha salutato i compagni di squadra e lo staff tecnico a Cobham ed ora, il centrocampista, si prepara a tornare in Italia. La fase di calciomercato invernale sta giungendo al termine, infatti, sia la Lazio che il Torino aspettano una risposta definitiva dal Chelsea, che dovrebbe arrivare in giornata.

Depositphotos

L'emergenza a centrocampo della Lazio

La rosa biancoceleste sta mostrando grandi prestazioni in questa stagione, tuttavia, è evidente l'emergenza a centrocampo. Ieri sera si è disputata la partita di Europa League Braga-Lazio, prima sconfitta dei biancocelesti in Europa, e il difensore centrale Gila ha dovuto trasformarsi in un mediano, ciò era necessario a causa della squalifica di Rovella e delle cattive condizioni di salute di Guendouzi. Con Castrovilli trasferito al Monza, le uniche risorse a centrocampo, oltre ai due titolari, sono Ibrahimovic, Dele-Bashiru e Vecino, al momento ancora infortunato. La presenza di Casadei in squadra sarebbe una grande risorsa per Baroni.

