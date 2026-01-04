Lazio-Napoli, Marelli: "L'espulsione di Noslin? Il secondo giallo è stato eccessivo"

Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn la direzione di Davide Massa nel corso della gara Lazio-Napoli, terminata con la sconfitta delle aquile e le espulsioni di Marusic, Noslin e Mazzocchi.

Il commento di Luca Marelli a Dazn

Il secondo gol del Napoli

La seconda rete nasce da un calcio di punizione che non c'è perché Noslin tenta di coprire palla e tocca il pallone col braccia che però è vicino e non può toglierlo e poi è davanti la figura. Se non avesse toccato palla col braccio sarebbe comunque carambolato sul suo corpo. Non c'era volume, dunque. Sulla punizione, invece, la rete è regolare, non c'è spinta di Rrahmani. Gol regolare, quindi, ma non c'era la punizione. Errore dell'arbitro.

Il secondo giallo per Noslin e l'espulsione

Giusto il primo giallo ma sul secondo l'ammonizione è eccessiva. C'è un tocco sul piede che poi scappa subito via. C'è solo un leggero contatto. Col tacco tocca la punta del piede di Buongiorno, era un fallo normale, non ci stava il secondo giallo.

Le espulsioni di Marusic e Mazzocchi