Lazio-Napoli, Zaccagni: "Non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori"
Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Lazio-Napoli
Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Lazio-Napoli, terminata con la sconfitta delle aquile per 2-0 e con le espulsioni di Noslin e Marusic.
Le dichiarazioni di Zaccagni a LSC
Lazio-Napoli
Purtroppo non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, eravamo distanti dalle pressioni, loro uscivano sempre con i loro trequartisti, dispiace molto.
Le espulsioni e i gol subiti
Sappiamo com’è, non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori. Loro dopo il primo gol hanno giocato con totale fiducia, sono stati bravi a trovare i due trequartisti più volte, noi faticavamo molto a prenderli.
Hanno giocato una grande gara e li abbiamo aiutati con le nostre pressioni non cattive, non riuscivamo a coprire il pallone, eravamo distanti. Il nostro obiettivo è sempre quello di partire forte e prendere in mano il pallino di gioco, mercoledì questo dovremo fare.