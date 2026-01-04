Lazio-Napoli, Zaccagni: "Non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori"

Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Lazio-Napoli

Michelle De Angelis /
Zaccagni
Zaccagni - Fraioli

Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Lazio-Napoli,  terminata con la sconfitta delle aquile per 2-0 e con le espulsioni di Noslin e Marusic.

Le dichiarazioni di Zaccagni a LSC

Lazio-Napoli

Purtroppo non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, eravamo distanti dalle pressioni, loro uscivano sempre con i loro trequartisti, dispiace molto.

Le espulsioni e i gol subiti

Sappiamo com’è, non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori. Loro dopo il primo gol hanno giocato con totale fiducia, sono stati bravi a trovare i due trequartisti più volte, noi faticavamo molto a prenderli.

Hanno giocato una grande gara e li abbiamo aiutati con le nostre pressioni non cattive, non riuscivamo a coprire il pallone, eravamo distanti. Il nostro obiettivo è sempre quello di partire forte e prendere in mano il pallino di gioco, mercoledì questo dovremo fare.

