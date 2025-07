Formello | Ritiro Lazio, seduta mattutina fra tattica e palestra

Continua il ritiro della Lazio nel Centro Sportivo di Formello con gli uomini di Maurizio Sarri che questa mattina sono scesi regolarmente in campo per quello che è ormai il sesto giorno di allenamenti.

Formello Day 6, la seduta mattutina

La sessione mattutina di allenamento ha avuto un focus tattico e di potenziamento in palestra con la squadra divisa regolarmente in blocchi. La prima fase ha riguardato un riscaldamento attivo con tutta la squadra, poi sono rimasti in campo solo i difensori per la seduta tattica con il resto del gruppo in palestra per un lavoro di potenziamento fisico.

Le foto della sessione

Gigot- SS Lazio

Belahyane - SS Lazio