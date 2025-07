Altro striscione di protesta contro il presidente Claudio Lotito

L'ambiente in casa Lazio si fa rovente e non certo per il caldo torrido calato sulla capitale negli ultimi giorni. I tifosi iniziano ad insorgere verso Claudio Lotito. Il presidente, secondo il popolo laziale, ha causato l'ennesima delusione, la più inimmaginabile. Un pasticcio legato alla gestione economica della società che ha portato al blocco sul calciomercato in entrata per questa sessione estiva.

Nella notte un altro striscione di protesta è apparso tra le vie di Roma. E' il terzo in breve periodo. Il primo di fronte al Parlamento, poi davanti la sede del partito di Forza Italia. Tanti tifosi stanno allargando questa protesta, che va avanti in modo perpetuo da anni, ad un fatto politico.

Lo striscione di questa notte

Un altro striscione ad alzare la protesta contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Anche questa volta il riferimento tocca la sfera politica del patron biancoceleste che ricordiamo essere anche senatore nelle file del partito di Forza Italia.

La frase di contestazione è apparsa a Corso Francia, ben leggibile agli occhi di tutti e a poche centinaia di metri dallo stadio Flaminio. Il tifoso della Lazio si sente ferito dall'ennesimo fatto discutibile, per usare un eufemismo. Rimane oggettiva la gravità, per una società importante come la Lazio, di non poter agire sul calciomercato in questa sessione estiva.

La pagina social dove è apparso lo striscione

La speranza del tifoso

La protesta del tifoso laziale si sta allargando all'altro campo dove anni è protagonista Claudio Lotito, ovvero la politica. In molti si chiedono quale è l'azione che sta intraprendendo il contestatore del presidente. La logica direbbe che toccare il lato politico possa smuovere qualcosa sulla posizione di Lotito e sul suo operato.

La frase esposta nello striscione a Corso Francia recita: Boicotta Forza Italia per liberare la Lazio. Una frase pungente che si unisce alle ultime due in cui veniva citato oramai il famoso slogan del tifoso: Lotito libera la Lazio.