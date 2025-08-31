Lazio-Verona, Cancellieri nel post: “Vittoria meritata e tornare all’Olimpico è un’emozione!”

Dopo la caduta di Como e le parole durissime di Sarri, la Lazio risponde sul campo: all’Olimpico i biancocelesti superano il Verona 4-0 grazie alle reti lampo di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos - autore anche di due assist - e Dia. Una partenza fulminea che ha indirizzato la sfida e riportato entusiasmo ai tifosi, oltre 40 mila sugli spalti. Il Verona non è mai riuscito a rialzarsi, mentre la Lazio ha mostrato compattezza e aggressività, proprio ciò che l’allenatore aveva chiesto alla vigilia. Una vittoria che vale più dei tre punti, un segnale forte: la stagione è ripartita. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l’attaccante biancoceleste Cancellieri.

Le dichiarazioni di Cancellieri nella prossima pagina