I primi presenti alla cena del 25° anniversario dello scudetto della Lazio

In questo momento si sta svolgendo, presso Casina di Macchia Madama a Roma, l'evento per celebrare i 25 anni dello scudetto biancoceleste della stagione 1999-2000. Tra i presenti, vi sono anche molti protagonisti di questa impresa che, ovviamente, saliranno sul palco per raccontare quei meravigliosi momenti.

I festeggiamenti erano, però, già iniziati martedì 13 maggio, quando Cragnotti si è presentato a Formello, durante la presentazione del libro “Diluvio e Delirio” che racconta proprio quei momenti magici.

I primi presenti

Tra i primi ad essere arrivati all'evento vi sono: Gottardi, Provstgaard, Mancini, Marchegiani, Provedel, Pellegrini, Baroni, Negro, Ballotta, Favalli, la famiglia Mihajlovic.

Le foto

Provedel

Mancini

Provstgaard

Pellegrini