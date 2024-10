Totti-Como, il patron Hartono: "Non siamo a questo livello"

Da giorni oramai Francesco Totti ha attirato i riflettori su di sè dopo una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, per usare un eufemismo. L'ex capitano della Roma ha parlato di un ritorno in campo sottolineando anche che è stato cercato da più club e di primissima fascia. Totti ha lasciato il calcio giocato nel 2017 e un pensiero comune per tutti è stato come potesse esser possibile una ipotesi simile. A suonare molto strano è stato anche il mistero mantenuto dal Pupone, come era denominato dal suo popolo, riguardo questi ipotetici club interessati ad ingaggiarlo. In un secondo tempo si è fatto il nome del Como ma a quanto pare a Francesco Totti hanno riportato una notizia non veritiera.

Le sue parole su un ipotetico ritorno in campo

Francesco Totti ha affrontato in prima persona la questione, rilasciando dichiarazioni ben dettagliate. L'ex numero 10, forse anche lui stesso incredulo, ha tenuto come prima cosa a precisare che non si trattava di uno scherzo:

Non è uno scherzo. L’ho presa seriamente. Le squadre? Una o due, ora vedremo cosa mi dicono la testa e il fisico, anche se la testa sa già la risposta. Per il fisico vedremo cosa ci riserverà il prossimo anno

Le voci sul Como e l'intervento del Presidente Hartono

Inizialmente Francesco Totti non ha riportato il nome delle società interessate, in un secondo tempo poi, come riportato da La Repubblica, uno dei club interessati pare fosse il Como allenato da Cesc Fabregas. Questa notizia è stata smentita seccamente smentita dal Presidente del Como Robert Hartono. Pochissime parole ma incisive tra stupore ed imbarazzo sulla questione Totti:

Possiamo essere estremi ma non a quel livello…

Questa la brevissima quanto chiara frase citata dal patron dei biancoblu. Sicuramente per molti l'immagine e l'idea di un Francesco Totti di nuovo calciatore aveva il sapore di una favola romantica e anche per l'ex capitano della Roma esser accostato al tema calcio rappresentava qualcosa di bello. Probabilmente dovremmo ancora aspettare per rivedere il profilo di Totti in ambito calcistico e tanti dovranno accontentarsi di vedere il suo nome sui rotocalchi di gossip o nelle faccende sentimentali che lo stanno travolgendo da molto tempo.