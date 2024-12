Ajax-Lazio, un biancoceleste diffidato: salterà la prossima di Europa League

Ajax-Lazio, un biancoceleste diffidato viene ammonito

La Lazio e Baroni hanno subito una doppia battuta d'arresto: oltre al gol del pareggio dell'Ajax nel secondo tempo, Pellegrini è stato ammonito per un intervento su Brobbey.

Lazio, Pellagrini salta la Real Sociedad

Essendo già diffidato, il terzino dovrà scontare una squalifica e non potrà quindi scendere in campo nel prossimo turno. Questo significa che sarà assente nella partita contro il Real Sociedad all'Olimpico, in programma il 23 gennaio alle 21.