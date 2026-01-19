Il tifo organizzato non ci sta: "Previsto questa sera un primo quarto d'ora di contestazione"

Prosegue la contestazione dei tifosi biancocelesti in casa Lazio: secondo quanto annunciato dal MatchDay ai microfoni Radio Laziale, il tifo organizzato contesterà sia contro la società che contro decisioni arbitrali non gradite all’ambiente laziale. Il primo quarto d’ora sarà dedicato infatti alla piena contestazione di un popolo, in cui regna il malcontento a seguito delle scelte societarie e della classe arbitrale.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Aspettiamo il primo quarto d'ora per fare questo tipo di contestazione, sia contro la dirigenza sia contro la classe arbitrale. Oggi il quarto d'ora di contestazione verrà fatto sia contro questa società, contro questa gestione, ma anche contro il discorso arbitri. Ci saranno degli striscioni per denunciare questa situazione arbitri che è stata vergognosa nei confronti della Lazio. Ieri stavamo lavorando, stavamo facendo alcuni striscioni.

