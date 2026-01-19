Il tifo organizzato non ci sta: "Previsto questa sera un primo quarto d'ora di contestazione"
Le ultime dichiarazioni del tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale
Prosegue la contestazione dei tifosi biancocelesti in casa Lazio: secondo quanto annunciato dal MatchDay ai microfoni Radio Laziale, il tifo organizzato contesterà sia contro la società che contro decisioni arbitrali non gradite all’ambiente laziale. Il primo quarto d’ora sarà dedicato infatti alla piena contestazione di un popolo, in cui regna il malcontento a seguito delle scelte societarie e della classe arbitrale.
Il tifo organizzato a Radio Laziale
Aspettiamo il primo quarto d'ora per fare questo tipo di contestazione, sia contro la dirigenza sia contro la classe arbitrale. Oggi il quarto d'ora di contestazione verrà fatto sia contro questa società, contro questa gestione, ma anche contro il discorso arbitri. Ci saranno degli striscioni per denunciare questa situazione arbitri che è stata vergognosa nei confronti della Lazio. Ieri stavamo lavorando, stavamo facendo alcuni striscioni.
Prosegue l'intervento
D'altro canto non abbiamo abbandonato la squadra. La squadra in campo va sostenuta per tutto il tempo, al di là dei quindici minuti. Noi cantiamo, cerchiamo di fare il massimo. Poi ci avete visto, scenografie in casa e in trasferta. Tifo estremo, sostegno estremo, presenza estrema. Quindi massima partecipazione, massima solidarietà anche con il mister. Dico solidarietà perché? Per quanto riguarda squadra e il mister Sarri. Concentriamoci sul mister Sarri. Siamo noi e loro, siamo noi, mister e squadra.