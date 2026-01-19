Cragnotti torna all’Olimpico per Lazio-Como su invito di Lotito

In occasione della sfida di questa sera tra Lazio e Como, valevole per il posticipo della 21ª giornata di Serie A, sarà presente all’olimpico di Roma un ospite speciale: Sergio Cragnotti. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l’ex presidente della Lazio è stato invitato dalla società biancoceleste. Cragnotti sarà presente in tribuna davanti a circa 35.000 spettatori presenti sugli spalti per assistere al match contro i comaschi.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)