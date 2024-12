La rivoluzione nel calcio: la nuova regola che cambia tutto

Nuova regola in arrivo: il calcio cambia volto

Una delle principali novità nelle regole del calcio punta a limitare le perdite di tempo nei rinvii dal fondo. La norma, introdotta dall'IFAB, consente ai difensori di ricevere palla all'interno dell'area di rigore, mentre gli attaccanti devono rimanere fuori. L'obiettivo? Rendere il gioco più fluido e spettacolare. Tuttavia, il rischio di abusi tattici è emerso rapidamente, come dimostrato da un episodio in Benfica-Milan: un trucco con retropassaggio di testa al portiere ha evidenziato una falla regolamentare.

Perché questa modifica fa discutere

Le novità spaventano portieri e allenatori, come riportato da fanpage,it, costretti a rivedere schemi e strategie. La possibilità di aggirare il pressing alto avversario con mosse creative rischia di snaturare lo spirito della regola. Per ora, in caso di abusi, si farà ripetere il rinvio, ma ulteriori modifiche potrebbero essere introdotte per evitare exploit simili.