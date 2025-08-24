CONFERENZA PROVEDEL - Como-Lazio: "Un peccato che oggi non abbiamo fatto bene"
Dopo la partita Como-Lazio, in conferenza stampa è intervenuto Provedel, che ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Tra i protagonisti della prima partita di campionato sicuramente c'è Provedel il quale, nonostante i due gol subiti, ha portato a termine parate molto importanti.
Anche lui, dopo Sarri, è intervenuto in conferenza stampa… ecco le sue parole.
Tra voi avete capito se è stata colpa dell'impegno o della motivazione?
E' venuta a mancare l'intensità: l'altra squadra ha messo più intensità. Le cose si sommano.
Cosa pensi del Como? Potrà lottare per l'Europa?
È una squadra che già dall'anno scorso si esprime in maniera importante, lotterà sicuramente per una classifica importante.
Da giocatori, come avete vissuto l'estate a causa del blocco del mercato?
Ogni situazione ha i suoi pro e contro, ma questo non dipende da noi, perché dobbiamo solo pensare al nostro meglio.
Ci fosse stato il mercato ci sarebbero state scuse, ma noi non ne vogliamo. Abbiamo fatto una preparazione pre-campionato molto positiva, anche se oggi non l'abbiamo dimostrato non significa che siamo da buttare. Noi dobbiamo compattarci.
Oggi non abbiamo portato a casa il risultato, per questo pensiamo a fare meglio.