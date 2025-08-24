CONFERENZA PROVEDEL - Como-Lazio: "Un peccato che oggi non abbiamo fatto bene"

Tra i protagonisti della prima partita di campionato sicuramente c'è Provedel il quale, nonostante i due gol subiti, ha portato a termine parate molto importanti.

Anche lui, dopo Sarri, è intervenuto in conferenza stampa… ecco le sue parole.

E' venuta a mancare l'intensità: l'altra squadra ha messo più intensità. Le cose si sommano.

Ogni situazione ha i suoi pro e contro, ma questo non dipende da noi, perché dobbiamo solo pensare al nostro meglio.

Ci fosse stato il mercato ci sarebbero state scuse, ma noi non ne vogliamo. Abbiamo fatto una preparazione pre-campionato molto positiva, anche se oggi non l'abbiamo dimostrato non significa che siamo da buttare. Noi dobbiamo compattarci.

Oggi non abbiamo portato a casa il risultato, per questo pensiamo a fare meglio.