CONFERENZA SARRI dopo Como-Lazio: "I palloni riconquistati sono stati tutti degli avversari"
Dopo il 2-0 contro il Como, Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole.
La prima di campionato non è andata come previsto. La Lazio ha perso 2-0 contro il Como che giocava in casa… Non si riesce a trovare nessun alibi, ma solo tanta amarezza per un inizio di Serie A non degno della Lazio.
Durante la conferenza stampa post partita, è intervenuto Sarri che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco cosa ha detto.
Sembrava una lotta impari, si sente più deluso o amareggiato?
Credo che la lotta è stata impari soprattutto sotto al punto di vista tecnico, perché abbiamo fatto fatica. Per i primi 45' tutti i palloni riconquistati sono stati del Como, per questo è difficile uscire indenni.
Spero che questa sia stata solo una giornata no, perché a causa errori tecnici e scelte discutibili, è stata una brutta partita. Non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo deciso di fare e in fase possesso non siamo stati affatto all'altezza dei nostri avversari.
Crede che la Lazio sia inferiore al Como?
Se la partita di oggi rappresenta ciò che effettivamente siamo, sì. Speriamo, quindi, che quello a cui abbiamo assistito sia una frutto di una brutta giornata da parte nostra e che questo differenziale tecnico non sia reale… anche se un po' me l'aspettavo.
