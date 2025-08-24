CONFERENZA SARRI dopo Como-Lazio: "I palloni riconquistati sono stati tutti degli avversari"

La prima di campionato non è andata come previsto. La Lazio ha perso 2-0 contro il Como che giocava in casa… Non si riesce a trovare nessun alibi, ma solo tanta amarezza per un inizio di Serie A non degno della Lazio.

Durante la conferenza stampa post partita, è intervenuto Sarri che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco cosa ha detto.

Credo che la lotta è stata impari soprattutto sotto al punto di vista tecnico, perché abbiamo fatto fatica. Per i primi 45' tutti i palloni riconquistati sono stati del Como, per questo è difficile uscire indenni.

Spero che questa sia stata solo una giornata no, perché a causa errori tecnici e scelte discutibili, è stata una brutta partita. Non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo deciso di fare e in fase possesso non siamo stati affatto all'altezza dei nostri avversari.