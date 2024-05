Cinquant'anni dopo la conquista del loro primo titolo, un nuovo libro arricchito di storie mai raccontate e confessioni private rivela i segreti della "Banda Maestrelli". L'Airone editrice, sotto l'egida di Gremese International, annuncia che dal 4 maggio il libro di Franco Recanatesi, "ROMANZO TRICOLORE. Lazio 1974: la storia segreta di uno scudetto impossibile", sarà disponibile per una settimana in edicola, abbinato al quotidiano "Il Messaggero", al costo di € 9,90 oltre al prezzo del giornale. L'offerta è valida presso tutti i distributori di giornali di Roma e del Lazio. A partire dal 12 maggio, l'edizione da libreria sarà in vendita al prezzo di € 11,90, sia in libreria che online.

"Romanzo tricolore" offre non solo una narrazione del primo scudetto della Lazio, vinto il 12 maggio 1974 dalla leggendaria squadra di Maestrelli e Chinaglia, ma anche un'esplorazione appassionante dei retroscena di questa epica impresa, riportando alla luce figure inaspettate. Aneddoti e segreti sono rivelati da un noto giornalista sportivo, cronista dell'epoca per il Corriere dello Sport, che ha vissuto quegli anni cruciali a stretto contatto con la squadra, seguendola nelle trasferte e nei ritiri. L'opera include anche un dettagliato resoconto delle trenta partite di quel campionato, ripercorrendo la lunga marcia della Lazio verso il trionfo nel cinquantesimo anniversario di quel successo.

«Questo libro narra due anni memorabili passati vicino a una squadra eccezionale, con giocatori eccezionali guidati da un allenatore eccezionale. Concentrandomi sugli aspetti meno conosciuti e più peculiari di questa avventura, ho esplorato le dinamiche interne attraverso le testimonianze di personaggi anche minori di quel periodo cruciale del 1974, segnato da tensioni politiche e una grave crisi economica, ma illuminato dal trionfo di una Lazio straordinaria capace di sfidare le grandi squadre del Nord...».

«...I veri narratori di questo libro sono loro, insieme ai miei ricordi che ho trasposto su un personaggio immaginario, il quale, con una storia inventata, ha percorso e a volte si è intrecciato con la traiettoria dei protagonisti di quella squadra audace e unica.»

Franco Recanatesi è un giornalista e scrittore che ha lavorato al Corriere dello Sport negli anni Settanta, seguito da collaborazioni con Panorama e Repubblica sin dalla loro fondazione, e autore di numerosi libri, tra cui cinque dedicati alla sua amata Lazio. Attualmente collabora con diverse testate, radio e televisioni.