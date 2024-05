SERIE A | Roma e Juve termina 1-1. Pareggia il Milan e vince il Verona contro la Fiorentina.

Archiviati i pareggi in Torino-Bologna (0-0) e Monza-Lazio (2-2), oltre al successo del Sassuolo per 1-0 sull'Inter, prosegue la 35° giornata del campionato di Serie A. La domenica si è aperta con la sfida salvezza alle 12:30 tra Cagliari e Lecce.

Serie A, Cagliari-Lecce 1-1: la partita

La sfida tra rossoblù e giallorossi, andata in scena all'Unipol Domus di Cagliari, era importantissima in ottica salvezza. Padroni di casa che passano in vantaggio al minuto numero 26 con il difensore colombiano Mina. Al 44esimo del primo tempo, poco prima dell'intervallo, il Cagliari di mister Ranieri resta in dieci uomini, per l'espulsione, dopo revisione al V.A.R., di Gaetano. Nella ripresa è il Lecce che attacca, con il Cagliari che cerca di ripartire e difendere l'1-0. All'84esimo però, gli ospiti trovano la rete del pareggio con Krstović. Il risultato non cambia, 1-1.

Il pareggio serve più al Lecce, che sale così a quota 37 punti in classifica, momentaneamente a +8 sull'Udinese terz'ultimo in classifica. Il Cagliari invece, 14esimo in classifica proprio sotto al Lecce, si porta a 33 punti, a quattro lunghezze dalla squadra bianconera, impegnata domani sera in casa contro il Napoli.

Empoli-Frosinone 0-0

Match a reti bianche quello andato in scena tra Empoli e Frosinone alle ore 15.00 al Castellani. Si smuove di poco la classifica delle due squadre, che continueranno a giocarsi la salvezza nelle prossime giornate

Hellas Verona-Fiorentina 2-1

Vince il Verona contro la Viola per 2-1. La squadra di Baroni assesta un bel colpo in chiave salvezza grazie alle reti di Lazovic e Noslin, inutile la rete viola di Castrovilli. Gli scaligeri salgono al 14° posto con 34 punti; Fiorentina ottava con 50 punti ma con una partita in meno.

Milan-Genoa 3-3

Gara scoppiettante in quel di San Siro con il risultato finale che recita 3-3. Le reti milaniste sono a opera di Florenzi (45'), Gabbia (72'), Giroud (75'); per la squadra di Gilardino a segno Retegui (5'), Ekuban (48') e autogol di Thiaw (87').

Roma-Juventus 1-1

Nella gara che chiude la domenica di Serie A Roma e Juventus non si fanno male con la partita che termina 1-1. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lukaku al 15', ma a pareggiare il risultato è stato Bremer con un gran stacco di testa al 31'. Juve che rimane terza con 66 punti; Roma quinta con 60 lunghezze.