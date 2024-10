Il marito di Eva Hanger: "Sono malato di Lazio. Quando è nata mia figlia l'ho portata subito allo stadio!"

Eva Hanger e Massimiliano Caroletti sono stati recentemente ospiti del programma "La Volta Buona" condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, dove hanno condiviso momenti significativi della loro vita familiare e aneddoti divertenti legati alla loro storia d'amore.

La passione per la Lazio

Tra i temi affrontati, ha spiccato la passione di Massimiliano per la Lazio, squadra di calcio della quale è un accanito tifoso. Durante un gioco di affinità di coppia, la figlia Jennifer ha avuto l'opportunità di interrogare i genitori, ponendo domande che hanno rivelato non solo il loro legame, ma anche un aspetto curioso della loro vita da tifosi.

Un momento indimenticabile

La prima domanda che ha posto Jennifer è stata: "Qual è la prima cosa che avete fatto appena sono nata?". Entrambi, visibilmente divertiti, hanno scritto la risposta su un foglio, che è stato poi mostrato al pubblico: "Portata al campo della Lazio!". La reazione sorpresa di Caterina Balivo ha aggiunto un ulteriore elemento di divertimento alla situazione.

L'ironia del tifo

Massimiliano, pur riconoscendo la sua intensa passione per il calcio, ha commentato in modo ironico, "Io non sono tifoso, ma qualcosa di diverso", sottolineando il suo attaccamento quasi viscerale alla squadra. Nel frattempo, Jennifer, divertita dalla rivelazione, ha chiesto un "Di più!", riferendosi al fervore con cui il padre vive la sua passione calcistica. Eva ha colto l'occasione per scherzare su Massimiliano, definendolo un "malato patologico" per la Lazio, aggiungendo un tocco di leggerezza alla conversazione.