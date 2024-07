Felipe Anderson si presenta al Palmeiras: "Accoglienza incredibile. Fin dal primo contatto con la società..."

Felipe Anderson e la Lazio, dopo una lunga storia d'amore durata 8 stagioni, si sono detti addio qualche settimana fa: il brasiliano ha scelto di accasarsi a parametro 0 al Palmeiras, in un romantico ritorno in patria a 31 anni. L'ex numero 7 biancocelste ha rifiutato le avance della Juve, che fino all'ultimo ha provato a strappare un contratto per ingaggiarlo.

Oggi, Pipe ha parlato ai canali ufficiali del club brasiliano per presentarsi e raccontare le sue emozioni nell'abbracciare questi nuovi colori. Di seguito le sue parole:

“Non vedo l'ora di giocare, per me è una grande opportunità”

Fin dal primo contatto, dal primo momento, io e la mia famiglia abbiamo percepito qualcosa di molto buono e molto professionale. Il modo in cui ci hanno trattato è stato incredibile e, grazie a Dio, ha funzionato. Non vedo l’ora di giocare presto. Sono molto motivato e l’accoglienza è stata incredibile. Questa opportunità di indossare la maglia del Palmeiras è molto gratificante, l’accoglienza è stata incredibile. Dal momento in cui sono stato annunciato, tutti sono stati felici di avermi. Sarà sicuramente una grande sfida e lavorerò duramente per essere all’altezza delle aspettative. Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. Che tutto vada per il meglio e che si possano raggiungere grandi traguardi insieme.

