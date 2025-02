Cardone: "Oggi nuovi controlli per Castellanos. Contro il Milan Baroni pensa a..."

A pochi giorni dal big match tra Milan e Lazio, Baroni dovrà fare delle valutazioni per la formazione da schierare contro i rossoneri anche in base agli infortuni di alcuni calciatori biancocelesti. Come di consueto, il giornalista de “La Repubblica”, Giulio Cardone, è intervenuto a Radiosei, questa volta per parlare delle possibili soluzioni che adotterà il mister biancoceleste contro la squadra di Sergio Conceicao.

L'intervento di Cardone

Oggi sono in programma nuovi controlli per Hysaj e soprattutto Castellanos. Speriamo di avere notizie confortanti su eventuali miglioramenti. Intanto, contro il Milan, per la sostituzione dell’argentino, ci sarà il terzo tentativo. Possibile che Baroni inserisca Pedro con Dia prima punta, ma molto dipenderà anche dalle condizioni di Vecino. Se dovesse tornare disponibile per la panchina, il tecnico avrebbe anche l’opzione di una variante tattica.

Le possibili soluzioni in centrocampo