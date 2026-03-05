Stadio Flaminio, ANAC: necessaria pubblicazione progetto prima della prosecuzione iter

Nelle scorse settimane al Centro Sportivo di Formello è stato presentato ufficialmente il progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. La redazione di Radio Roma Sound ha contattato l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) per alcuni chiarimenti in merito alla proposta della SS Lazio sullo stadio Flaminio.

La risposta dell'ANAC

Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio

L’Autority ha confermato all’emittente che “nulla è cambiato, restano valide le indicazioni inviate a Roma Capitale a marzo 2025”. In quell'occasione il presidente dell'Anticorruzione aveva scritto al Campidoglio che la norma prevedeva: “di pubblicare la proposta ricevuta ad iniziativa privata nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, indicando un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di proposte alternative o concorrenti da parte di altri operatori economici eventualmente interessati alla medesima iniziativa. A tale momento segue, poi, una successiva fase di valutazione delle proposte complessivamente pervenute, ove l’ente concedente è tenuto a selezionare ‘una o più’ proposte ritenute di interesse pubblico”.

Il prossimo passo

Quindi, il Comune deve pubblicare la proposta ricevuta dalla Lazio, e attendere almeno 60 giorni prima della prosecuzione dell’iter.