La decisione del tifo organizzato per Lazio-Sassuolo

Ieri i tifosi della Lazio in occasione della semifinale di Coppa Italia sono rimasti al di fuori degli spalti dello Stadio Olimpico riunendosi in un lungo corteo che da Ponte Milvio ha portato fin sotto al piazzale della Curva Nord. Il tifo organizzato attraverso un comunicato sui propri profili social ha espresso la nuova decisione sulla protesta presa per Lazio-Sassuolo, in programma lunedì alle 20:45.

Il "Presidente" Lotito è riuscito a convincerci che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta!

L'immobilismo della società nel non aver permesso al pullman della squadra di passare a Ponte Milvio è l'ennesimo atto che dimostra la totale

lontananza della società rispetto alla tifoseria.

Ma rappresenta anche il totale disinteresse rispetto al volere della squadra e del mister che più volte hanno sollecitato un atto distensivo.

Crediamo che chi sta consigliando il sig. Lotito, specialmente nell'ambito della comunicazione verso la tifoseria, sia oggi il male assoluto di questa società e, se si vuole cercare un minimo di dialogo, debba essere assolutamente allontanato dai posti decisionali perché sta portando ad un muro contro muro senza via di uscita!

In occasione della partita di lunedi 9 marzo Lazio - Sassuolo i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di non entrare e, a differenza delle precedenti parti-te, non saranno presenti neanche a Ponte Milvio per dimostrare alla città intera ed alle sue istituzioni che lo svuotare lo stadio porta enormi riflessi anche sull'economia locale.

Per la partita Lazio - Milan chiediamo a tutti coloro che vogliono liberamente seguirci di non acquistare i biglietti, daremo comunicazione in merito alla nostra decisione con un comunicato martedi 10 marzo alle ore 12:00.

Siamo estremamente dispiaciuti per queste decisioni che ci allontanano dalla

NOSTRA Lazio ma, a chi vuole ancora provare a cambiare le cose, chiediamo di seguirci in questo ulteriore

ESTREMO ATTO D'AMORE!

Avanti Lazio! Avanti Lazio!